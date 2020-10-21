Mehmet Ocaktan: Bahçeli önden sıyartıyor, arkasından Erdoğan tekrarlayarak okumaya çalışıyor

Sıyartmak… Tutuna tutuna yürümek anlamındadır. Özellikle çocuklar Kur’an öğrenirken, önden bilen birisi okur ve arkasından çocuk buna göre okumaya çalışır. Anadolu’da bu tür önden okumalara sıyartmak denir. İşte bugün Bahçeli’nin yaptığı tam da böyle bir şey. Bahçeli önden sıyartıyor, arkasından Erdoğan MHP liderinin sözlerini tekrarlayarak okumaya çalışıyor bir bakıma…

Bahçeli’nin, AK Parti’ye yol göstermesinden (sıyartma) anlıyoruz ki önce TTB halledilecek, arkasından sıra Anayasa Mahkemesi’ne gelecek ve itaatte kusur eden bütün kurumlar teker teker ortadan kaldırılacak…

Reklam

Bu arada AK Parti’nin, Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ projesini de takip etmesinde sayısız faydalar var…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı