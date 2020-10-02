Mehmet Ocaktan: Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna aykırı bir şey söylemiyor

“Anayasa Mahkemesi’nin son dönemde verdiği bazı kararlar sakattır. Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sitemi doğasına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Hak ihlali adı altında verilen kararlar telafisi imkansız zararlar vermektedir.”

“Bu kadarı da olmaz” diyerek Bahçeli’ye itiraz edip eleştirebilirsiniz, ama kabul edelim ki Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna aykırı bir şey söylemiyor.

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Hemen belirtelim bu sistem tek elden yönetilen bir ‘itaat’ sistemidir. Dolayısıyla yeterince itaat etmeyen devlet kurumlarının, sivil yapıların ve de bireylerin sistemin içinden tasfiye edilmesi kaçınılmazdır. Düşünün ki Anayasa Mahkemesi’nin başında Zühtü Aslan gibi evrensel hukuk normlarına itibar eden değerli bir hukuk insanı var. Ve aynı zamanda mahkemede ‘hukuk devleti’ ilkelerine inanan kıymetli hukukçular bulunuyor. Çok doğal olarak böyle bir hukuk kurumunun ‘itaatci’ bir zihniyet yapısıyla hareket etmesi elbette beklenemez.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı