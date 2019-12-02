Mehmet Ocaktan: Babacan ve Davutoğlu’nun kuracağı partiler Türkiye’de yeni bir umut oluşturabilirler

Benim açımdan Babacan’ın açıklamalarında esas altı çizilmesi gereken, Türkiye’nin son yıllarda adeta elini-kolunu bağlayan ‘korku siyaseti’ne ilişkin değerlendirmelerdir. Maalesef Türkiye’yi bu korku atmosferinden kurtarmadan, toplumun önünde yeni umut kapıları açmak mümkün değildir. Babacan’ın Fatih Altaylı’nın ‘Ali Babacan Batı finans çevrelerinin adamı diyorlar’ şeklindeki sorusunu cevaplarken söylediği şu ifadeler son derece değerli: “Buradaki problem şu yerlilik ve millilik kılıfı altında Türkiye’yi içe kapatma, içe kapanmış ülkeyi daha kolay yönetme ise biz bu anlayışta olmayız.”

İşte Türkiye’nin esas çözmesi gereken problem budur, umarız gerek Ali Babacan ve arkadaşlarının, gerekse Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partiler Türkiye’nin önünde yeni bir umut dalgası oluşturabilirler.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı