Mehmet Ocaktan: Babacan elindeki çekin karşılığının sağlam olduğunu yeterince izah edemiyor

Unutmamak gerekiyor ki, Erdoğan halen Türkiye’nin en büyük partisinin lideridir. Doğal olarak bütün partiler gibi yeni kurulan partiler de bu büyük parti ile, yani AK Parti ile siyasal bir mücadele yürütmek zorundadırlar.

Mesela DEVA Partisi lideri Ali Babacan… Hemen herkesin ittifak ettiği nokta; Babacan’ın toplumda sahici bir karşılığının olduğu… Ancak toplumdaki bir başka kanaat de, Babacan’ın henüz bu karşılığa tekabül edecek ciddi bir siyasal söylem geliştiremediği yönünde. Aslında Babacan’ın bugüne kadar gerek gazete, gerekse televizyon röportajlarında ortaya koyduğu hedefler ve Türkiye’nin problemleri konusundaki teşhisleri ayakları yere basan ciddi bir muhalefete işaret ediyor. Evet iyi hazırlanmış, kapsamlı ve mükemmel hedefler. Ama sanki bir şeyler eksik… Galiba Babacan elindeki çekin karşılığının sağlam olduğunu yeterince izah edemiyor.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı