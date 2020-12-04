Mehmet Ocaktan: Aşı temininde de alt lige yöneldik

Maalesef demokratik dünyadan uzaklaşarak kurduğumuz hayaller yüzünden, Covid-19 aşısının temininde de bir alt lige yönelmiş bulunuyoruz. Şimdilik Çin aşısıyla yetinmek zorundayız, zira Batı’da üretilen kaliteli aşının alımında ilk listede yer alamadık.

Şunu da açıklıkla belirtmek gerekiyor ki Çin’den almaya karar verdiğimiz SinoVac şirketinin aşısı hakkında çok daha az şey biliyoruz ve Çin konusunda bütün dünyada olduğu gibi bizde de bir güvensizlik var. Bunu da bir kenara not etmek gerekiyor.

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Pandeminin başladığı ilk günden bu yana bütün dünyaya “Avrupa felaketi yaşıyor, biz büyük devletiz, dünya bize hayran” diye hava attık, ama ne hikmetse salgın rakamlarını bile şeffaf bir şekilde insanlarımıza açıklayamadık. Ve şu anda pandemi sürecini en kötü yöneten ülkeler sıralamasında Hindistan ve Rusya’nın ardından üçüncü sıradayız.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı