Mehmet Ocaktan: Anlaşıldı ki Bahçeli’nin bu kadarına bile tahammülü yok

Yaklaşık bir aydır reform ve normalleşme tartışmalarının yaşandığı bir gündemle meşgul durumdayız. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Berat Albayrak’ı evine gönderdikten sonra ekonomi yönetiminde değişikliğe gitmiş ve buna paralel olarak da yeni bir ‘hukuk reformu’nu dillendirmişti.

İlk günlerde neredeyse her gün ısrarlı bir şekilde reform ve normalleşme mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise söylemlerini tekrar aşırı milliyetçi ve ulusalcı çizgiye çekerek, lisanı hal ile Bahçeli’nin onaylamayacağı hiçbir reformun yapılmayacağını söylemeye çalışıyor.

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Aslında cumhurbaşkanının gerçek anlamda bir reform isteyip istemediğinden de çok emin değiliz. Daha çok, ülkenin ekonomik anlamda sürdürülemez bir noktaya gelmesi, Erdoğan’ı kısmi bir normalleşmeye mecbur bıraktı demek daha doğru olacaktır. Ama anlaşıldı ki Bahçeli’nin bu kadarına bile tahammülü yok. Kısacası artık reformdan umut yok, dua edelim de sıra ‘itlaf’a gelmesin…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı