Mehmet Ocaktan: Allahtan, dini kullanmanın sevap olduğunu belirten ayet ve hadisler okumamış!

Evet bu bir gerçektir ve dini hayatın dışına sürgün etmek mümkün değildir, ama dini siyasette adeta bir promosyon malzemesi olarak kullanmak da ahlaki değildir.

Son günlerde AK Parti milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın siyaset yaparken dini kullandığı için göğsünü adeta gere gere övünmesi hüzün vericidir. Bilindiği gibi Gülpınar 31 Mart’ta sandık başına gidecek halkı uyararak, “Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak” demişti. İşte bu beyanlarından sonra sayın vekil kendisini dini siyasete alet etmekle suçlayanlara öyle bir cevap veriyor ki, gerçekten ibret verici: “Neden kullanmayayım ki arkadaşlar? Sen de kullan. Din benim tekelimde olan bir şey değil. AK Parti’nin tekelinde olan bir şey değil. Bunu herkes kullanabilir.”

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Allahtan dini kullanmanın sevap olduğunu belirten ayet ve hadisler okumamış!..

Mehmet Ocaktan’ın yazısı