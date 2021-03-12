Mehmet Ocaktan: Akşener’in itidalli duruş, iktidar mahallesinin bütün ayarlarını bozdu

Belli ki iktidarın kutuplaşma siyasetinden vazgeçmek gibi bir niyeti yok. İşte tam da bu noktada muhalefete düşen; AK Parti-Bahçeli-Perinçek koalisyonunun sahnelediği ‘vesayet’ oyununda yer almamasıdır. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in bu konudaki itidalli ve demokrat duruşu takdire şayandır.

Öyle anlaşılıyor ki bu itidalli duruş, iktidar mahallesinin bütün ayarlarını bozmuş durumda. Bu yüzden de artık hiçbir ahlaki ve vicdani bir kural tanımıyorlar. Sosyal medyada Akşener’le ilgili başlatılan çirkin kampanya karşısında “Batsın böyle siyaset” demekten başka bir şey gelmiyor insanın elinden…

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Neyse ki Meral Hanım’ın, vicdanlarını askıya alanlarla ilgili söylediği sözler yüreğimize su serpti. Siyaseti kirletenlerin yüzü biraz olsun kızarır mı bilemem ama, Akşener’in şu sözleri çok ama çok anlamlı… “Allah’ım sen ne büyüksün. Beni vesile kılıyorsun. Kereste gibi yaşam formlarına, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün iğrenç olduğunu, her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah’ım.”

Mehmet Ocaktan’ın yazısı