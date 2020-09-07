Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: AKP’liler ve Kürtlerden oy alamayan adayın Erdoğan’la yarışma şansı sıfır

Kim aday olur bilemeyiz, ama bilinen bir gerçek var ki “ortak aday”ın Türkiye’nin ortak paydası olması gerekiyor. Her konuda yüzde yüz aynı düşüncede olmaları gerekmiyor elbette. Ortak aday her kim olacaksa bu isme sosyal demokratların da, muhafazakarların da, milliyetçi kesimlerin de, liberallerin de ve en önemlisi de Kürtlerin büyük itirazının olmaması gerekiyor.

Unutmayalım ki özellikle AK Parti tabanından ve Kürt seçmenden oy alma şansı bulunmayan bir adayın Tayyip Erdoğan’la yarışma şansı kelimenin tam anlamıyla sıfırdır.

Reklam

Dolayısıyla CHP’deki değişimi bile henüz kavrayamamış Ortodoks solcularımızın fantezilerinin hiçbir toplumsal karşılığı yoktur. 

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

SON HABERLER

Pozitif çıkınca temaslılarını aradı: ‘Benim ismimi söyleme, tatilim yarıda kalmasın’

Covid-19’u belirtisiz olarak atlatan avukat Ceren Koçak test sonucu belli olur olmaz telefonla temaslı olduğu kişileri aradığında aldığı yanıtı şöyle anlattı: “Hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları ‘benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme, işlerim dükkanı kapatamam’ dediler.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...