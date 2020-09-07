Mehmet Ocaktan: AKP’liler ve Kürtlerden oy alamayan adayın Erdoğan’la yarışma şansı sıfır

Kim aday olur bilemeyiz, ama bilinen bir gerçek var ki “ortak aday”ın Türkiye’nin ortak paydası olması gerekiyor. Her konuda yüzde yüz aynı düşüncede olmaları gerekmiyor elbette. Ortak aday her kim olacaksa bu isme sosyal demokratların da, muhafazakarların da, milliyetçi kesimlerin de, liberallerin de ve en önemlisi de Kürtlerin büyük itirazının olmaması gerekiyor.

Unutmayalım ki özellikle AK Parti tabanından ve Kürt seçmenden oy alma şansı bulunmayan bir adayın Tayyip Erdoğan’la yarışma şansı kelimenin tam anlamıyla sıfırdır.

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Dolayısıyla CHP’deki değişimi bile henüz kavrayamamış Ortodoks solcularımızın fantezilerinin hiçbir toplumsal karşılığı yoktur.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı