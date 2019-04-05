Mehmet Ocaktan: AKP kendi içinde tabloyu derinden analiz edecek

Evet AK Parti genel anlamda başarısız bir sonuç elde etmedi, hala Türkiye’nin birinci partisi. Ancak şu da bir gerçek ki, İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirleri kaybetti. Ayrıca bu seçimlerin en dikkat çeken göstergelerinden birisi, MHP’nin oylarının ciddi bir biçimde artmış olmasıdır. Fotoğrafın tamamına bakarak aslında büyük bir kaybın olmadığını söyleyebilirsiniz, ama mesele bu kadar basit değil.

Özellikle İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmiş olması hem siyaseten, hem de sosyolojik anlamda daha içsel bir muhasebeyi zorunlu kıldığı da bir gerçek. Eminim AK Parti kendi içinde bu tabloyu daha derinden analiz edecek ve son dönemde partide ilkesel anlamda yaşanan savrulmaların izahını toplumla paylaşacaktır.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı