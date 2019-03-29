Mehmet Ocaktan: AKP icraatlarına güvenseydi bekayı değil projeleri konuşurdu

Neden AK Parti’nin belediye seçimlerini bir genel seçim havasına dönüştürdüğünü, kendisine hiçbir yararı olmadığı halde beka meselesine kilitlediğini doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Eğer bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlarına güveniyorsa, (ki güvenmesi gerekir) çıkar meydanlara yeni projelerini anlatır ve hiçbir sorun da yaşamazdı. Ama tam tersini yaptı ve ötekileştirici bir dil kullanarak, bugüne kadar kendisine destek veren kitlelerle gönül bağını zaafa uğrattı.

İnanıyorum ki, 31 Mart gecesi sonuçlar ortaya çıktığında herkes seçimlerin neden bir beka meselesi haline dönüştürüldüğünü ciddi bir şekilde sorgulayacaktır.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı