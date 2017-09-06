Mehmet Ocaktan: AK Parti’ye gönül veren insanların çocuklarında bile negatif bir algı var

Seyahatim sırasında sohbet etme imkanı bulduğum hemen herkesin konuşmalarının ortak paydası, AK Parti ve gençler…

Bu konudaki genel kanaat, partinin yeni genç kuşaklarla ilişki kurmada zaaf görüntüsü oluşturduğu yönünde. Öyle ki AK Parti’ye gönül veren insanların çocuklarında bile negatif bir algı var.

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Mesela bir aileyle iki üç saatlik bir sohbet esnasında, çocukların anne-babalarına karşı kıyasıya bir AK Parti eleştirisi yapmaları açıkçası beni biraz endişelendirdi.

Ailenin büyükleri partiye gönül vermiş insanlar ve onların hiçbir sorunu yok, ama çocukları farklı… Bu çocukların hemen hepsi Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuyor ya da mezun olmuşlar.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı