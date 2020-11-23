Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin önünde iki yol var

AK Parti’nin önünde iki yol var; ya ekonominin dayattığı şartlar yüzünden reform istikametinde yürümeye devam edecek, ya da hukuk ve demokrasiye öcü gibi bakan MHP’nin ulusalcı kimliğine sıkıca sarılıp eğer dizlerinin dermanı yeterse 2023’ü bekleyecek…

Erdoğan damadını bakanlıktan alma pahasına girdiği bu yeni yolda yeni bir ‘hukuk reformu’ vaadinden geri dönemez. Ayrıca bu reformdan vazgeçecek idiyse, yıllarca karşı çıktığı faiz artışına neden izin versin ki… Artık ok yaydan çıkmıştır, tren yoluna devam etmek zorundadır.

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… böyle bir durumda MHP ile birlikte yapılan bütün tasarımlar yerle bir olacağı için, yeni bir kurguya ihtiyaç olacaktır.

… Çünkü bu sistemle Türkiye’nin ekonomide, hukukta, eğitimde, sağlıkta, dış politikada sorunlarını çözmesi ve demokratik dünya ile birlikte yürümesi mümkün değildir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı