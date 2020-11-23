Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin önünde iki yol var

AK Parti’nin önünde iki yol var; ya ekonominin dayattığı şartlar yüzünden reform istikametinde yürümeye devam edecek, ya da hukuk ve demokrasiye öcü gibi bakan MHP’nin ulusalcı kimliğine sıkıca sarılıp eğer dizlerinin dermanı yeterse 2023’ü bekleyecek…

Erdoğan damadını bakanlıktan alma pahasına girdiği bu yeni yolda yeni bir ‘hukuk reformu’ vaadinden geri dönemez. Ayrıca bu reformdan vazgeçecek idiyse, yıllarca karşı çıktığı faiz artışına neden izin versin ki… Artık ok yaydan çıkmıştır, tren yoluna devam etmek zorundadır.

Reklam

… böyle bir durumda MHP ile birlikte yapılan bütün tasarımlar yerle bir olacağı için, yeni bir kurguya ihtiyaç olacaktır.

… Çünkü bu sistemle Türkiye’nin ekonomide, hukukta, eğitimde, sağlıkta, dış politikada sorunlarını çözmesi ve demokratik dünya ile birlikte yürümesi mümkün değildir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Pfizer-BioNTech aşısı donmuş halde, kuru buzla dağıtılacak

ABD’li ilaç firması Pfizer, Alman BioNTech’le geliştirdiği, eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gereken aşının donmuş olarak küçük şişelerde ve kuru buzla nakledileceğini açıkladı. Eksi 70 derecede saklanması gerekliliği aşının yaygın olarak kullanılmasının önünde engel olarak görülüyordu.

Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alacaklarını söyledi. “MHP’yle yapacak çok işimiz var” diyerek cumhur ittifakında birlik mesajı veren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın açıklamalarının kendilerini bağlamadığını ifade etti.

‘Yargı reformu’ tam gaz: Cumartesi Anneleri’ne üç yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır Galatasaray Lisesi önünde, gözaltında kaybedilen yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan Cumartesi anneleri-insanları ve onlara destek veren 46 kişi hakkında üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık, oturma eylemine destek veren milletvekilleri ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasını ise ayırdı.

DSÖ’nün ‘üçüncü dalga’ endişesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) özel Covid-19 elçisi, hükümetler ikinci dalgaya ‘yetersiz’ tepki vermeye devam ederse, 2021’in başlarında üçüncü bir dalga olabileceğinden endişelendiğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...