Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin neredeyse MHP’nin işaretine bakarak hareket eder hale gelmesi…

Biliyorum ki birileri hemen itiraz edecektir: “Boşuna iyimserlik rüzgarları estiriyorsun, öyle bir AK Parti yok artık…” Evet doğrudur, bugün 80 milyonu kucaklama konusunda eski coşkusu kalmayan ve giderek MHP’lileşen bir AK Parti var, ama her şeye rağmen hakkaniyetli davranarak geçmişte böyle olmadığının altını çizerek bir hakkı da teslim etmek gerekiyor.

İşte şimdi gelinen noktada AK Parti’nin neredeyse MHP’nin işaretine bakarak hareket eder hale gelmesi, Türkiye siyasetinin merkezinde ciddi bir alan kaymasına yol açma ihtimali oldukça yüksek. Zira dikkatli bir değerlendirme yapıldığında AK Parti’nin, toplumun farklı kesimlerini içinde barındıran, onların bir bakıma demokratik haklarının teminatı olan ve de onlara siyaset alanı açan bir ‘siyasi merkez’ olduğunu görürüz, en azından 2011’e kadar öyleydi.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı