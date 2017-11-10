Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin MHP’siz bir 2019 hesabı yapma şansı yok

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

 

 

AK Parti barajın düşürülmesi konusunda çok istekli olmasa da, Bahçeli’nin bu mesajını mutlaka dikkate alacaktır.

Zira AK Parti’nin, parlamenter sistemde olduğu gibi ‘ben kendi işimi kendim hallederim, kimseye ihtiyacım yok’ deme lüksü bulunmuyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan asgari yüzde 50+1’i sağlayabilmenin yolu kesinlikle bir koalisyonu zorunlu kılmaktadır.

Reklam

Yani AK Parti’nin 2019 seçimlerinde MHP’ye şiddetle ihtiyacı var. Dolayısıyla başarının yolu MHP’yi memnun etmekten geçiyor.

Şu son derece açık ki, AK Parti’nin MHP’siz bir 2019 hesabı yapma şansı yok.

 

Mehmet Ocaktan’ın yazısı


Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...