Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin MHP’siz bir 2019 hesabı yapma şansı yok

AK Parti barajın düşürülmesi konusunda çok istekli olmasa da, Bahçeli’nin bu mesajını mutlaka dikkate alacaktır.

Zira AK Parti’nin, parlamenter sistemde olduğu gibi ‘ben kendi işimi kendim hallederim, kimseye ihtiyacım yok’ deme lüksü bulunmuyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli olan asgari yüzde 50+1’i sağlayabilmenin yolu kesinlikle bir koalisyonu zorunlu kılmaktadır.

Reklam

Yani AK Parti’nin 2019 seçimlerinde MHP’ye şiddetle ihtiyacı var. Dolayısıyla başarının yolu MHP’yi memnun etmekten geçiyor.

Şu son derece açık ki, AK Parti’nin MHP’siz bir 2019 hesabı yapma şansı yok.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı