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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin kuruluş ilkelerine dönmesi neredeyse imkansız

Bahçeli’nin adeta bir ültimatom niteliği taşıyan açıklamaları, AK Parti’nin atacağı, ya da atmak istediği adımların sınırlarını tarif eden bir özellik taşıyor. Dolayısıyla AK Parti’nin bir değişim adımı atması ve de demokratik değerleri önceleyen kuruluş ilkelerine dönmesi neredeyse imkansız hale gelmiş bulunmaktadır.

Kabul etmek gerekiyor ki, AK Parti giydiği bu MHP gömleği ile artık aşırı milliyetçi ve ulusalcı çizgideki yürüyüşünü daha da tahkim ederek yürümek zorundadır. Ayrıca yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi de evrensel demokratik değerlerden çok, kendi içine kapanan ulusalcı değerlere göre dizayn edildiği için Türkiye’nin yeni istikametinin de bu çizgide olması son derece doğaldır. Hemen belirtelim, bu ulusalcı iklim farklı olanın ötekileştirildiği, eleştirinin ihanet kabul edildiği ve özgürlüklere meydan okunduğu bir iklimdir.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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