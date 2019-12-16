Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin etrafını kuşatan bu gecekondu zihniyeti yeni partilere hayat verecek

Maalesef AK Parti’nin etrafını kuşatan bir gecekondu zihniyeti var, buna kelimenin tam anlamıyla trol medyasına dönüşen yandaş yayın organlarını da katabilirsiniz. Eğer dışarıdan yabancı bir gözle Türkiye’deki yandaş gazete ve televizyonların gazetecilik anlayışını değerlendirseniz, kesinlikle bunların AK Parti’yi yok etmek için özel bir gayret sarf ettikleri kanaatine rahatlıkla varabilirsiniz.

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Öyle anlaşılıyor ki yeni partilere karşı malum ekip, son yerel seçimlerde ezberlediği aynı iftira kampanyalarıyla yoluna devam edecek. Ali Babacan’ın Batılı finans çevrelerinin adamı oluğu masalını, Ahmet Davutoğlu’nun bir proje olduğunu televizyonlarda, köşe yazılarında dillendirmeye başladılar bile… Demek ki AK Parti’nin son seçimlerdeki başarısızlık hikayesinden hiç ders alan olmamış. Ama bilinmeli ki, insanlar memlekette nelerin olup bittiğini artık düne göre daha iyi görüyorlar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; AK Parti’nin etrafını kuşatan bu gecekondu zihniyeti yeni partilere hayat verecek. Belki de hayırlısı budur…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı