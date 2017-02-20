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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin en büyük talihsizliği etrafında konuşlanan ‘itibarsızlaştırma timleri’

 

…Ne yazık ki AK Parti’nin en büyük talihsizliği, partinin etrafında konuşlanmış bulunan ‘itibarsızlaştırma timleri’dir. Çünkü kimlerin hain olduğuna, kimlerin vatansever, yerli ve milli olduğuna onlar karar veriyor. Farklı fikir beyanında bulunan dava arkadaşlarını, dostlarını bile rahatlıkla hain olarak yaftalamaktan çekinmiyorlar.

Referanduma sayılı günler kala eğer AK Parti, parti ile hiçbir gönül bağı bulunmayan bu itibarsızlaştırma timlerine karşı ciddi bir adım atamazsa, korkarım bu negatif algıdan AK Parti de, Türkiye de zarar görür.

Bu harekete gönül veren birisi olarak AK Parti’ye reva görülen bu negatif algı kampanyasından endişelenmemek mümkün değil. Çünkü AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderiyle aynıdır ve bu parti hala Türkiye’nin tek umududur.

Bu hikaye, bugün AK Parti’ye musallat olanların gönlüne sığmayacak kadar büyük bir hikayedir…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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