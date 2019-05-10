Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin 30’lu-40’lı yıllar CHP’sinin mirasına geri dönmesi hüzün verici

Biliyorum kelimeler kifayetsiz kalacak ama, CHP’nin Batılı anlamda sosyal demokrat çizgiyi benimseyerek ‘tek parti dönemi’nin CHP mirasından hızla uzaklaştığı bir dönemde, AK Parti’nin reformist kimliğini terk ederek 30’lu-40’lı yıllar CHP’sinin mirasına geri dönmesi gerçekten hüzün verici. Yaşadığımız bu savrulmayı genç nesillere anlatmak hayli zor olacak…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı