Mehmet Ocaktan: AK Parti’nin 30’lu-40’lı yıllar CHP’sinin mirasına geri dönmesi hüzün verici

Biliyorum kelimeler kifayetsiz kalacak ama, CHP’nin Batılı anlamda sosyal demokrat çizgiyi benimseyerek ‘tek parti dönemi’nin CHP mirasından hızla uzaklaştığı bir dönemde, AK Parti’nin reformist kimliğini terk ederek 30’lu-40’lı yıllar CHP’sinin mirasına geri dönmesi gerçekten hüzün verici. Yaşadığımız bu savrulmayı genç nesillere anlatmak hayli zor olacak…
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Boyner Beymen’i Katarlı ortağına sattı, Boyner Büyük Mağazacılık’ı geri aldı
Boyner Holding, Beymen’deki hisselerinin tamamını Katarlı finansal ortağı Mayhoola’ya devretti. Beymen’in yüzde 97’lik hissesi artık Katarlı yatırım fonu Mayhoola’nın.
Deyr ez Zor’da Arap aşiretler DSG’ye karşı gösteri yaptı
Suriye’nin Deyr ez Zor vilayetinin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki doğu kısmında Arap aşiretler protesto gösterilerine başladı.
Piyasada ‘kesin bir şeyler oldu’: Dolar/TL 6.24’ü aştı, ‘Merkez’den iki hamle geldi
İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından, bankalardaki kötü krediler için uluslararası yatırımcıların Türk bankacılarla bir araya gelmesine paralel dolar/TL 6.24 düzeyini aştı, avro 7 liraya dayandı, borsa ise tekrar 90 binin altında.
Fatih Terim 5.2 milyon liralık tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan kazandığı 5,2 milyon TL tazminatını dün itibarıyla Çocuk Esirgeme Kurumu’nun hesabına yatırdı.
Cumhurbaşkanlığının sanatçıları ‘fişlemesi’ Meclis gündeminde
CHP’li vekiller, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’nin Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların isimlerini paylaşarak hedef göstermesine ilişkin mecliste soru önergesi verdi.