Mehmet Ocaktan: AK Parti kendini MHP’ye o kadar kilitledi ki, toplumu kucaklama refleksi çalışamaz hale geldi

Keşke seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kızgın demiri soğutalım” ve “Türkiye ittifakı” olarak dillendirdiği söylem zenginleştirilerek toplumsal kucaklaşmanın önü açılabilseydi. Ancak öyle anlaşılıyor ki gerek AK Parti içindeki şahinlerin dışlayıcı ve kibirli tavrı, gerekse MHP’nin ulusalcı direnci böyle bir kardeşlik ikliminin oluşmasına izin vermeyecek. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumdaki gerilim ortamının kimsenin işine yaramayacağını, özellikle de AK Parti’ye olan teveccühü zayıflatacağını çok iyi görüyor.

Maalesef AK Parti kendini MHP’ye o kadar kilitledi ki, partinin ilkelerinden kaynaklanan bütün bir toplumu kucaklama refleksi bile çalışamaz hale geldi. Oysa biliyoruz ki AK Parti “Devlet halinde yaşamanın zorunlu gereği olarak siyaset, toplumun genel ihtiyaçlarını görüşerek, tartışarak ve uzlaşarak karşılamanın evrensel yoludur Toplumu aktif olarak devreye sokan demokratik siyaset ise, uzun vadeli düşünmeyi, kamunun çıkarlarını kişisel çıkarlar üzerinde tutmayı gerektiren erdemli bir uğraştır” diyerek yola çıkmış ve toplumun önüne müthiş bir uzlaşma kültürü vizyonunu koymuştu.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı