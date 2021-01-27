Mehmet Ocaktan: AK Parti, İmamoğlu’nun yarattığı travmayı henüz atlatabilmiş değil

Akıl karı değil ama, kim AK Parti’yi kendi ilkeleriyle ve milletle kavgalı bir noktaya getirdiyse ülkeye de, AK Parti’ye de kötülük ediyor demektir.

Yerel seçimlerden bu yana geçen sürede İstanbul halkı da yaşayarak gördü ki AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir belediye başkanı olmasının yarattığı travmayı henüz atlatabilmiş değil. Bu yüzden de yıllarca savunduğu kendi değerlerini bile yok sayarak her gün yeni yanlışlar yapmaya devam ediyor. Oysa 23 Haziran öncesinde de benzer bir politik yanlışlıkta ısrar etmiş ve kaybetmişti. AK Parti gibi tecrübeli bir partinin, şimdi aynı politikaları sürdürmesinin halk nezdinde bir karşılığının olmadığını görememesi doğrusu büyük bir talihsizlik…

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı