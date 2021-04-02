Mehmet Ocaktan: AK Parti ile birlikte yolsuzluk işleri daha da derinleşti ve sıradan bir olay haline dönüştü

Elbette Türkiye’nin en büyük partisinde her tür insan vardır ve zaman zaman bu tür çürük elmaların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Ama eğer bu tür yozlaşmalar bütün bir yapıyı kuşatır hale gelmişse, orada çok daha ciddi bir sorun var demektir.

İşin garip tarafı, AK Parti’nin bu gidişatı durdurmaya dönük ciddi bir adım atma niyetinin olmamasıdır. Elbette bütün bu yolsuzluk, usulsüzlük işlerinin sadece AK Parti ile başladığı gibi bir tez hakkaniyetli bir yaklaşım olmayacaktır. Ama bir gerçek var ki AK Parti ile birlikte yolsuzluk işleri daha da derinleşti ve sıradan bir olay haline dönüştü. Hatta öyle ki “eskiden de yolsuzluk ve rüşvet vardı” benzeri fetvalarla bu kirli işler bir bakıma meşrulaştırıldı.

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Çok dramatik bir durum ama “becerikli Kürşat” örneğinde olduğu gibi AK Parti iktidarından nemalanmak isteyenleri engelleyen bütün hukuki yaptırımlar, ahlak ve liyakat kriterleri buharlaştığı için haksız kazanç elde etmek isteyenlerin önü sonuna dek açıldı. Öyle ki hakka-hukuka riayet etmek bir beceriksizlik göstergesi haline geldi. Ve doğal olarak parti içinde yer alan önemli bir kesim pastadan pay kapma yarışına girdi.

Hemen belirtelim, eğer dindar kesimler güce, iktidara, yozlaşmaya ilişkin esaslı bir sorgulama ve özeleştiri yapamazlarsa yarın ayaklarını sağlam basabilecekleri bir zemin de kalmayacaktır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı