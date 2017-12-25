Mehmet Ocaktan: AK Parti iktidarının performansı ilk dönemde olduğu kadar parlak değil

Yaşadığımız süreçle ilgili toplumda, her şeyin bir çözümsüzlüğe doğru gittiği, ekonomide işlerin yolunda gitmediği, toplumda kutuplaşmanın giderek arttığı ve sanki AK Parti iktidarının ilk dönemindeki güzel günlerin pırıltısını kaybettiği yönünde bir algı var. Bu algının ne kadar sahici olduğunun kararını elbette yine toplum verecektir. Ancak bir gerçek var ki, AK Parti iktidarının performansı ilk dönemde olduğu kadar parlak değil.

Kuşkusuz bu durumu değerlendirirken, Türkiye’nin son dört-beş yılda yaşadığı kritik süreçleri dikkate almak gerekiyor. Hele yaşadığımız bir 15 Temmuz ihaneti var ki, bunu hesaba katmadan sağlıklı bir değerlendirme yapmak ne yazık ki mümkün değildir. Öncelikle bu ihanet Türkiye’nin demokratik hafızasını zaafa uğratmıştır. Kurumları kuşatan FETÖ yapılanması sadece kurumsal yapıların sağlığını bozmakla kalmamış, hukuki işleyişten demokratik açılımlara kadar bütün süreçleri olumsuz yönde etkilemiştir.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı