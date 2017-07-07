Mehmet Ocaktan: AK Parti iktidarında kimse özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle yürümemeli

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Bugün yirmi yıl sonra artık bu tür ayıpları konuşmuyoruz, Türk kızları ‘ikna odaları’ gibi tarihin en utanç verici uygulamalarına muhatap olmadan özgürce okuyabiliyorlar, bu demokrasimiz adına çok önemli bir kazanım. Ancak bugün geldiğimiz noktada, insanlar sokaklarda yine ‘adalet’ için yürüyorlar. CHP’nin ‘adalet yürüyüşü’nde haklı mı yoksa haksız mı olduğu gibi bir tartışmanın içine girmek niyetinde değilim. Ama eğer insanlar adalet arayışı ile yürüyorlarsa, bunun önemsenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Bir kere AK Parti iktidarında kimse özgürlüklerinin kısıtlandığı, adaletin terazisinin doğru tartmadığı gerekçesiyle yürümemeli.

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Çünkü bu parti cuntacılardan brifing alan yargısal zihniyete isyan ederek yola çıktı, üniversite kapılarında başörtülü kızlar için ‘ikna odaları’ kuran örümcek kafalı akademik yapıya son vermek üzere yeni bir siyasi anlayış başlattı.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı