Mehmet Ocaktan: AK Parti adına racon kesenlerin partiye kaba etiket yapıştırma gayreti var

Ankara’da üç gün boyunca yakından izleme imkanı bulduğum AK Parti fotoğrafına baktığımda, aslında 16 Nisan konusunda herhangi bir endişeye mahal olmadığını söylemem gerekiyor. Tek tek parti teşkilatları da, eski ve yeni vekiller de başarıya inanmış durumdalar.

Aslında benim de uzun süredir dikkat çekmeye çalıştığım ve endişe duyduğum önemli zaaf noktalarından birisi, AK Parti adına racon kesenlerin bu partiye hiç de hak etmediği böylesi kaba bir etiket yapıştırma gayretleridir.

Çünkü AK Parti bugüne kadar hiçbir seçimde insanların tercihleri üzerinden asla bir kampanya yürütmedi, bugün de yürütmüyor. Ama kendinden menkul birileri televizyonlardan insanlara parmak doğrultarak hem bizzat AK Parti’ye gönül verenlerin zihnini bulandırıyor hem de özgür iradeleriyle karar verecek olan seçmeni ürkütüyor. AK Parti böyle bir görüntüyü asla hak etmiyor.

AK Parti’nin etrafında adeta bir zihniyet kirlenmesi oluşturmaya çalışan referandum korsanlarının bu zavallı halini gördükçe, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın başarıya endeksli kararlılığına büyük bir haksızlık yapıldığı kanaatine varıyorum.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı