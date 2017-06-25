Mehmet Ocaktan: 2019 hiçbir parti için çantada keklik değil…

Bir kere OHAL şartlarında yaşıyor olmak başlı başına bir problem alanı. Özellikle FETÖ temizliği açısından OHAL’in bir ihtiyaç olduğu muhakkak. Bu yüzdende sürmesi bir gereklilik olarak görülebilir.

Ancak insanların böyle bir ortamda kendilerini nasıl hissettikleri son derece önemli.

Yani toplumun bütün katlarında insanlar fikirlerini özgürce ifade edebiliyorlar mı, yargısal süreçlerde adaletin terazisi doğru işliyor mu? Özellikle OHAL’in uygulama safhasının vicdanlarda nasıl bir karşılık bulduğuna dikkatle bakmak gerekiyor.

Ayrıca unutmayalım 2019 bir referandum değil, bütün partilerin katılacağı bir genel seçim. Bir kere AK Parti’nin yüzde 50+1’i bulmak için ekonomide ve demokratikleşmede esaslı reformlar yapması gerekiyor.

Belki bu da yetmeyecek ve seçim öncesi bazı partilerle ya da en azından bir parti ile koalisyon oluşturması gerekecek. Hasılı 2019 hiçbir parti için çantada keklik değil…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı