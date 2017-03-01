Mehmet Ocaktan: 16 Nisan bir vatanseverlik testi değil

Eğer referandum yarışını ‘vatanseverlik’ ya da ‘hainlik’ gibi son derece tehlikeli bir mecraya sürüklemeden demokratik bir iklimde tartışmayı başarabilirsek aslında kutuplaşma ve gerilim endişemiz de olmayacaktır.

(…) ama ne hikmetse bu halk oylamasını adeta bir vatan müdafaasına dönüştürmüş bulunuyoruz.

Sonuçta 16 Nisan bir vatanseverlik testi değil, millet iradesinin tecelli ettiği bir gün olacaktır. Sonuç ne olursa olsun 17 Nisan sabahı aynı havayı teneffüs etmeye, aynı hedeflere yürümeye ve en önemlisi de birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

Dolayısıyla bugün tercihlerimiz üzerinden boş yere birbirimizi hırpalayarak birlikte yaşama arzumuzu zaafa uğratacak bir cedelleşme içine girmek hiçbirimizin yararına olmayacaktır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı