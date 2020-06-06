Mehmet Metiner: Yüksek yargının kararları ona uymama hakkını kimseye vermez

Yüksek yargının da onadığı bu cezaların yerinde olup olmadığı tartışmaya açıktır. Herkes durduğu yerden değerlendirir.

Lakin yüksek yargının kararları ona uymama hakkını kimseye vermez. Bu konuda TBMM Başkanlığına tanınan bir takdir yetkisi yoktur.

Reklam

Anayasanın ilgili maddesi beğenilmiyorsa meclisteki partiler bir araya gelirler gereğini yaparlar. Yasama yetkisi kendilerine aittir. Lakin varolan bir anayasal hükme uymamak veya onun etrafından politik mülahazalarla dolanıp ilgili yasayı kadük hale getirmek yasama organının saygınlığıyla bağdaşmaz.

Mehmet Metiner’in yazısı