Mehmet Metiner: ‘Yetkilerin tek kişide toplanması sağlıklı olmaz’ dedim, AKP’ye kurşun atmadım

Bu haberi yapan site AK Parti demiyor elbet, AKP diyor!

Medya faresi adlı siteye göre ilk kurşunu atan da benmişim!

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Merak edip haberi okuduğumda gördüğüm ilk şey sözlerimin eksik aktarıldığı oldu.

Olayın aslı şu…

Ulusal Kanal’da Sinem Fıstıkoğlu benimle bir söyleşi yaptı.

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Bana ‘Bütün yetkilerin tek bir kişide toplandığı iddiası’ sorulduğunda ben “Külliyede bütün yetkilerin tek bir kişide toplandığı iddiasına katılmıyorum. Böyle bir şey yok. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı bir sistem asla sağlıklı olmaz” dedim.

Mehmet Metiner’in yazısı