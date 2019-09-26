Mehmet Metiner: Yargı paketindeki ifade AK Parti’nin inandırıcılığına gölge düşürür

AK Parti’nin hazırladığı yargı reformu paketi içinde düşünce açıklamanın artık suç olmaktan çıkartılacağı vaadi sizce de tuhaf değil mi? Tuhaf olmanın dışında üzücü. Şahsen bu düzenleme vaadini okuduğumda derin bir üzüntüye kapıldım.

“Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak!” ifadesini birisi çıkıp bize açıklasın.

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Son derece muğlak bir ifade biçimi bu. Belli ki bu mantık düzleminde hakkında dava açılan veya açılmış davaları devam eden kimi ünlü zevat kurtarılmak isteniyor.

Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi…

Ben bu ifade biçiminde ciddi bir sorun ve tehlike görüyorum.

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Gördüğüm sorun, AK Parti’nin birilerince sürüklenmek istendiği pozisyonla alakalı.

Bugüne kadar söylediklerini bizzat kendisi yalanlayan bir siyaset ‘özgürlükçülük!’ ve ‘herkesi kucaklama!’ libası altında AK Parti’ye giydirilmek isteniyor.

Bu AK Parti’nin inandırıcılığına gölge düşürür.

Mehmet Metiner’in yazısı