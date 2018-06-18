Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkumdur

Amaca ulaşmak için her yol mübah değildir.

Siyaseti yalan üzere inşa ederseniz kazansanız bile son tahlilde ebediyen kaybedersiniz.

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Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkumdur.

İnsanların gönlünde taht kuran liderler yıkılmazlar.

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Onların iktidarı da kalıcı olur.

Bir hükümdar, yani hükmetme makamında olanlar herkese karşı adaletli olmak durumundadır.

Adaletten sapan bir hükümdar kendi sonunu hazırlar.

Adaletten sapmak, zulme sapmak demektir.

O yüzden “Küfürle payidar olunur ama zulümle asla payidar olunmaz!” denmiştir.

Kur’an açık bir dille “Zalimlerin sonu helak olmaktır!” demiştir.

Yüce Rabbimiz “Sakın zalimlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur!” demiştir.

Mehmet Metiner’in yazısı