Mehmet Metiner: Varsın yürüsünler!

ABD’nin içimizdeki hainleri niçin yürüttüğünü hâlâ anlamayanlara lafımız yok bizim.

Gezi’de, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da deviremedikleri Erdoğan’ı devirmek için üst aklın emrindeki cümle elemanlar devreye alınmış durumda.

“Adalet” ve “demokrasi” talepleri sadece bir kandırmaca ve mobilizasyon aracı.

İşin ilginç yanı ise şu: ABD kendi hainlerini bulup yok ettiğinde demokrasisini korumuş oluyor ancak Türkiye hainlerini içeri tıktığında veya kamudan söküp attığında demokrasiyi katletmiş oluyor!

Kendileri de öyle diyor, içerde kullandıkları hainler de hep bir ağızdan öyle diyor!

Varsın desinler!

Varsın yürüsünler!

Türkiye başka ülkelerce kendisine karşı kullanılan hainlere hak ettiği dersi vermeye devam etmelidir.

Başka türlüsü Türkiye’nin sonu olur mazallah.

Mehmet Metiner’in yazısı