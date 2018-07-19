Mehmet Metiner: Ülkenin istihbarat teşkilatı darbe olacağını vaktinde haber alamıyorsa oturup düşünmek lazım

Bir ülkenin istihbarat teşkilatı darbe olacağını vaktinde haber alamıyorsa, ordunun en üst komuta kademesi yanıbaşındaki hainlerin varlığının farkında değilse oturup düşünmek lazım.

O yüzden dostumuz kim, düşmanımız kim bilmek durumundayız diyorum. Çünkü karşımızda dost gibi görünen/görünmesini bilen düşmanlar var. Ve bunlar kendilerini çok iyi gizleyebiliyorlar.

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17/25 Aralık sürecini hatırlayınız.

Yolsuzluk susturuculu darbe girişimine kendi insanlarımızı bile inandırmakta güçlük çektik. Az kalsın liderimizin ipini çekecek yüce divan sürecine kendi reylerimizle sebebiyet verecektik.

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17/25 Aralık’ta kimi bakanların üzerinden aslında kendisine ulaşılıp düşürülmek istenen Reis’in bizatihi kendisiydi. Kaç ay boyunca FETÖ saldırılarına karşı kendi liderine sahip çıkma cesareti gösteremeyenler gördük.

Emniyet ve yargı içindeki FETÖ unsurları tasfiye edildiğinde içimizden birilerinin nasıl hiddetle avukatlık cüppelerini hatırlatarak mağduriyet edebiyatı yaptıklarına tanık olduk.

Dershaneler meselesinde de aynı mağduriyet söylemi aynı kişiler ve çevreler tarafından dillendirilmedi mi?

15 Temmuz’dan sonra bile “mağduriyet söylemi”nin nasıl ete kemiğe büründürüldüğüne şahit olmadık mı?

Bu söylemlerin sahiplerini unutursak her an yeni tehlikelerle karşı karşıya gelebiliriz.

Mehmet Metiner’in yazısı