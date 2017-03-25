Mehmet Metiner: Ülkemizde partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin mucidi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür

İlahi Kemal Bey, Başbakan partili değil mi?

Partili Başbakan bu ülkede herkesin Başbakanı değil mi?

Partililik aidiyeti tarafsızlığı ortadan kaldırıyorsa, Başbakanlık sistemini nasıl savunuyorsunuz?

Kemal Bey’in bu mantığına göre; Başbakan partili ama tarafsız, Cumhurbaşkanı partili ama taraflı…

Allah’ım sen aklımıza mukayyet ol…

Aklı başında hiç kimsenin dile getirmeyeceği veya getirildiğinde inanmayacağı bu iddiayı Kemal Bey gündeme getiriyor ve bizim de inanmamızı bekliyor.

Çok şükür aklımızdan yana kuşkumuz yok bizim.

Ülkemizde partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin mucidi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Kemal Bey bu iddiasıyla, Atatürk’ü de tek adam ve diktatör ilan etmiş oluyor aslında.

Bir de kalkıp Atatürkçülük taslıyor.

E pes vallahi!

Mehmet Metiner’in yazısı