Mehmet Metiner: Topbaş’ın ve Arınç’ın damatlarını niye tutukladınız?

Kadir Topbaş’ın ve Bülent Arınç ‘ın damatları meselesi de öyle.

Hadi niye serbest bırakıldıklarını sormayalım.

Birileri bizi zalimlikle (!) suçlamasın diye.

Birileri de delil durumunu bilmeden, hukuk nedir bilmeden konuşuyor suçlamasına maruz bırakmasın diye.

O zaman şöyle soralım: Niye tutukladınız?

Elinizde delil olmadığı halde tutuklama yapıyorsanız kusura bakmayın ama bu yargıya milletin güveni olmaz.

Delil olduğu halde hangi nedenle olursa olsun bırakıyorsanız o zaman da size sorarlar: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

Tekraren ve önemine binaen söylüyorum: İki gün sonra bırakacağınız birini ne diye tutuklayarak hem yargı kurumu olarak kendinize, hem de siyaset kurumu olarak bizlere sıkıntı yaşatıyorsunuz?

Mehmet Metiner’in yazısı