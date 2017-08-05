Mehmet Metiner: ‘Sizinle paylaşacak çok şeyim var’ ne demek hocam?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Okuduğumda tüylerimi diken diken eden, eminim ki başörtülü olup da sigara içen kızlarımızı da fena halde üzüntüye gark eden şu sözleri nasıl edersin Hayrettin Hocam:

Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: “Siz benim başımı örttüğüme bakmayın. Benden ümidinizi kesmeyin. Sizinle paylaşacak çok şeyim var.”

Reklam

Kapıldığın intibaa yanlış, haksız ve kıyıcı… Edep ve iffet bahsinde de son derece incitici.

“Benden ümidinizi kesmeyiniz” ne demek hocam? Neyi ima ediyorsun? “Sizinle paylaşacak çok şeyim var” ne demek hocam?

Ne demeye getiriyorsun?Ne demeye getirdiğine dair niyet okuması yapmak istemem asla.

Lakin bu lafların ve yaklaşımın acayip derece rahatsızlık verici.

Kulağa hiç hoş gelmiyor hocam!

Mehmet Metiner’in yazısı