Mehmet Metiner: Sizi gidi kriptocular sizi!

Biz gerçekliği geç fark ettiğimiz için eleştirilirsek bundan rahatsızlık duymayız. Bu hain örgütü “cemaat” kılığında göründüğü süreçte koruyup kolladığımız için eleştirilirsek buna bir itirazımız da olmaz.

Bizi, bir adım daha ileri giderek, “Sizi bu F tipi yapıya dikkat edin diye uyardığımızda kulak asmadınız ve bu yapıya desteğinizi sürdürdünüz” diye suçlayanlara da haklarını teslim ederiz. “Keşke bu gerçekliği daha önce görseydik” der, özeleştirimizi veririz.

Liderimizin yaptığı gibi halkımızdan özür dilemekten de geri durmayız.

(…)

İhanet ortaya çıktığında görülür. Biz gördüğümüzde gereğini yaptık. Ya siz ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Sizi gidi kriptocular sizi!

Mehmet Metiner’in yazısı