Mehmet Metiner: Sahi bu kutlamayı iptal ettiğinizde neyiniz eksilmiş olacaktı?

23 Nisan günü bilim kurulunun belirlediği sosyal mesafe kuralları çiğnenerek Anıtkabir’e yürünüldü.

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Vatandaş cuma namazları için dahi camilere gitmekten vazgeçerken siz nasıl olur da halk sağlığını tehdit eden böyle bir kutlama yaparsınız?

Sahi bu kutlamayı iptal ettiğinizde neyiniz eksilmiş olacaktı? Biz Kabe’yi tavaf edemediğimiz için imanımızda bir eksilme hissetmiyoruz.

Cuma dahil namazlarımızı evlerimizde kıldığımızda itikadımızdan yana hiçbir eksilme hissetmiyoruz.

Siz kendinizde neyin eksileceğini hissettiniz de böyle kitlesel bir anmayı zorunlu gördünüz!

Mehmet Metiner’in yazısı