Mehmet Metiner: ‘Reis’ten çok Reisçilik’ zinhar kabul edilemez

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“Reisçilik!” diye bir şey tutturmuş gidiyor birileri…

Reis Reisçiliğe karşıyken, birilerinin Reisçilik yapmasından elbette Reis’in kendisi rahatsız olur.

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Reis kişisel bir iktidar mücadelesi vermiyor ki birilerinin Reisçilik taslamasına izin versin.

“Kraldan çok Kralcılık!” veya “Reis’ten çok Reisçilik!” zinhar kabul edilemez.

Tuttukları köşelerde bu aklı vermeye çalışanlar, başlarını uzatmaya başladılar.

Kendilerini çok akıllı zannediyorlar bu her dönemin adamları, lakin bilen biliyor onları.

Oyun planları da aşikar.

Bu kez “Hakiki Reisçilik!” maskesiyle giriştikleri oyun fos çıkacaktır…

Mehmet Metiner’in yazısı