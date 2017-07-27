Mehmet Metiner: Reis’in uyarıları doğru okunmalı

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Reis’in mesajındaki asıl vurgu belli: Dava idraki.

Bütün teşkilat mensupları öncelikle ve önemlilikle dava idrakiyle hareket etmelidirler. Dediği bu.

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AK Parti dava idrakiyle kurulmuş bir parti. O yüzden “dava idraki” hatırlatması, “yenilenme”nin birinci ölçütü olarak konuluyor.

Bu, “metal yorgunluğu”nun ötesinde bir durum.

Reis’in dediği dava, birilerini alıp yerine bir başkasını koyma davası değildir.

O yüzden, “dava idraki” temelinde bir yenilenme ihtiyacı Reis tarafından dile getiriliyor.

Çünkü bu talep milletin talebidir.

Millet Reis’e olan sevgisinden dolayı desteğini çekmiyor. Lakin bu hiç çekmeyeceği anlamına gelmez.

2019 o yüzden davamızın geleceği için hayat-memat meselesidir. Reis’in uyarıları bu anlayış temelinde doğru okunmalıdır.

Mehmet Metiner’in yazısı