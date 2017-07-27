Mehmet Metiner: Reis’in uyarıları doğru okunmalı

Reis’in mesajındaki asıl vurgu belli: Dava idraki.
Bütün teşkilat mensupları öncelikle ve önemlilikle dava idrakiyle hareket etmelidirler. Dediği bu.
AK Parti dava idrakiyle kurulmuş bir parti. O yüzden “dava idraki” hatırlatması, “yenilenme”nin birinci ölçütü olarak konuluyor.
Bu, “metal yorgunluğu”nun ötesinde bir durum.
Reis’in dediği dava, birilerini alıp yerine bir başkasını koyma davası değildir.
O yüzden, “dava idraki” temelinde bir yenilenme ihtiyacı Reis tarafından dile getiriliyor.
Çünkü bu talep milletin talebidir.
Millet Reis’e olan sevgisinden dolayı desteğini çekmiyor. Lakin bu hiç çekmeyeceği anlamına gelmez.
2019 o yüzden davamızın geleceği için hayat-memat meselesidir. Reis’in uyarıları bu anlayış temelinde doğru okunmalıdır.