Mehmet Metiner: Reis’i FETÖ’cülere yedirmedik, kripto AKP’lilere asla yedirmeyiz, biline!

Reis’i FETÖ’cülere yedirmedik. Kripto AKP’lilere asla yedirmeyiz, biline! Herkes şunu bilsin: Erdoğansız bir AK Parti’nin hiçbirimizin gözünde zerrece değeri yoktur. Tıpkı Erdoğan’a ihanet edenlerin gözümüzde zerrece değeri olmadığı gibi. Erdoğan’ı tasfiye etmek için CHP adayını desteklemekte sakınca görmeyen o ihanetçiler şunu bilsinler ki Erdoğan’la ölüme gideriz ama onlarla gelecek iktidarı elimizin tersiyle iteriz.

Reis’i bu anlayış temelinde savunmak, dava bilincimizin bir gereğidir. Çünkü AK Parti’den onca yanlış adamlara ve adımlara rağmen milyonlar hâlâ desteğini çekmiyorsa işte bu sadece Reis sayesindedir.

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Mehmet Metiner’in yazısı