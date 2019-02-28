Mehmet Metiner: Parti mi kuracaksınız; ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın!

Hem size verilen rolü oynayacaksınız hem yarın size bahşedilecek makamlar üzerinden tepineceksiniz, size o rolü ve makamı şimdiden vadeden kişiye toz kondurmayacaksınız, sonra da kalkıp Erdoğan’a şarlayacaksınız.

Madem o kadar mertsiniz, ilkeli ve dürüstsünüz Erdoğan size en tepe makamları bahşettiği zaman niye karşı çıkmıyordunuz? Sahiden mide kaldırıyorsunuz. Düşün artık yakamızdan…

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Parti mi kuracaksınız başka bir şey mi yapacaksınız, ne yaparsanız yapın ama artık mertçe yapın!

Seçim sonuçları üzerinden o kirli ve karanlık hesapları yapan şer odaklarıyla aynı siyasal amaçta birleşiyor duruma düşmek size ar gelmiyorsa varın elinizden geleni ardına koymayınız!

Mehmet Metiner’in yazısı