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Yaramazlara biraz batar!

   
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Mehmet Metiner: Onlar en zor zamanlarda hep Reis’i yalnız bıraktı

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İçimizden Ömer Dinçer gibileri ise ne yazık ki güzellemeyle yetinmeyip bizi 28 Şubat zalimleriyle özdeşleştirebiliyor! Kendisine AK Parti ailesi olarak hakkımızı helal etmiyoruz.

Reis sayesinde hiç hak etmediği makamlara getirilenler kendilerini geldikleri makamlar dolayısıyla dev aynasında gördüler.

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Hep kendilerini en akıllı ve en liyakatli olarak gördüler. Aramızda kibir abideleri olarak dolaştılar.

Reis’in hatırına AK Parti camiası onlara hep itibar gösterdi. Lakin onlar en zor zamanlarda hep Reis’i yalnız bıraktı.

Ve nedense kendilerini, “özgül ağırlıkları”na inandıkları için hep birilerine farklı gösterme gereği duydular. Gezi’de de, 17/25 Aralık süreçlerinde de bu tür insanların nasıl davrandıklarına üzülerek tanık olduk.

Şimdi oturdukları köşelerinde bize “akıl” vermenin ötesinde “zalimlik” suçlamasında bulunuyorlar! Gezi’nin devamı niteliğinde olan bir kaos senaryosunun figüranı olan Kılıçdaroğlu’na göz kırpıyorlar ve yürüyüşlerine güzellemede bulunuyorlar!

Buyursunlar kendileri de yürüsünler!

Mehmet Metiner’in yazısı


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