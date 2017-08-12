Mehmet Metiner: O kurnaz eski başdanışmanın niyetinin ne olduğunu hepimiz gibi Oğan da biliyordur

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AK Parti-MHP ittifakı bu tarihi süreçte istiklal mücadelesi adına çok büyük bir önem arz ediyor.

Geri dönen müstevlilerimize ve onların içimizdeki işbirlikçilerine karşı millet olarak direnişimizi sürdürebilmek için bu siyasi hattın tahkim edilmesi elzemdir.

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Çünkü o cephenin bilumum elemanları AK Parti-MHP ittifakını parçalamak için her türlü yolu deniyorlar.

Ayhan Oğan’ın sözleri üzerinden MHP lideri Bahçeli’ye yapılan kışkırtıcı çağrıların satır aralarına bakınız, ne dediğimi anlarsınız.

Kılıçdaroğlu’nun rol kaparak nasıl sahneye fırladığını, Bahçeli ile Erdoğan’ı aklınca karşı karşıya getirecek hileli bir yaklaşımı nasıl tedavüle soktuğunu hatırlarsanız, büyük resmin arkasındaki asıl gerçeği anlarsınız.

Bahçeli bu tuzağa düşmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

AK Parti liderliği derin bir basiret örneği sergileyerek hileli yaklaşımları boşa çıkarttı.

AK Parti liderliğinin bu hamlesi bizim mahallemizde birilerini de rahatsız etmişe benziyor.

Baksanıza, o birileri “AK Parti ayıp etti” başlıklı yazılar yazarak bir taşla bir kaç kuş vurma yoluna başvurmaya başladılar bile!

AK Parti’nin eski yöneticisini harcayarak ayıp ettiğini söyleyen o kurnaz eski başdanışmanın niyetinin ne olduğunu hepimiz gibi Oğan da biliyordur elbet.

Mehmet Metiner’in yazısı