Mehmet Metiner: O gece üstümüze ölüm yağdıran namertlerin tavırları sinir bozucu

Takım elbiseleri içinde mahkemeye getirilen alçak FETÖ’cü darbecilerin, o gece üstümüze ölüm yağdıran namertlerin tavırları sinir bozucu.
O darbeciler, o kılıkla mı mahkemeye çıkartılmalı?
İsyan ediyorum…
Onların baştan sona yalanla örülü, aynı merkezden çıkma savunmalarını dinledikçe beynime üşüşen ve yüreğimi sıkıştıran şu sorularla cebelleşiyorum:
Peki bu darbeyi kim yaptı?
Sahi bu ülkede bir darbe kalkışması mı oldu?
İçimdeki isyan büyüdükçe büyüyor.
İtirazlarımı sessizce sürdürüyorum: “Hadi varsayalım siz FETÖ’cü değilsiniz ve darbeye de bilerek katılmadınız. Peki bu darbeyi kim yaptı? FETÖ’cüler yapmadıysa kim yaptı?”
Bu yönde sorulan sorulara utanmazca bir yalanla karşılık veriyorlar: “Bilmiyorum!”