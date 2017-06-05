Mehmet Metiner: O gece üstümüze ölüm yağdıran namertlerin tavırları sinir bozucu

Takım elbiseleri içinde mahkemeye getirilen alçak FETÖ’cü darbecilerin, o gece üstümüze ölüm yağdıran namertlerin tavırları sinir bozucu.

O darbeciler, o kılıkla mı mahkemeye çıkartılmalı?

İsyan ediyorum…

Onların baştan sona yalanla örülü, aynı merkezden çıkma savunmalarını dinledikçe beynime üşüşen ve yüreğimi sıkıştıran şu sorularla cebelleşiyorum:

Peki bu darbeyi kim yaptı?

Sahi bu ülkede bir darbe kalkışması mı oldu?

İçimdeki isyan büyüdükçe büyüyor.

İtirazlarımı sessizce sürdürüyorum: “Hadi varsayalım siz FETÖ’cü değilsiniz ve darbeye de bilerek katılmadınız. Peki bu darbeyi kim yaptı? FETÖ’cüler yapmadıysa kim yaptı?”

Bu yönde sorulan sorulara utanmazca bir yalanla karşılık veriyorlar: “Bilmiyorum!”

Mehmet Metiner’in yazısı