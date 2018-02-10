Mehmet Metiner: Müslim’in ilk Türkiye ziyaretinin haberi bizzat ABD menşelidir

CHP duru suyu bulandıracak iddialarda bulunmaya devam ediyor.

PYD’nin eski başkanı Salih Müslim’in Türkiye’de “kırmızı halı” ile karşılandığı iddiası gibi.

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Bilmeyenler bilsin.

Müslim’in ilk Türkiye ziyaretinin haberi bizzat ABD menşelidir.

Devletin istihbarat örgütü tarafından İstanbul’da görüşmeye çağrılan Müslim’in gazeteciler tarafından bir tek karelik fotoğrafının alınmamış olmasını haberleştiren malum ABD medyasının rahatsızlığı aşikârdır.

2014 yılında Ankara’da yeniden devletin ilgili istihbarat birimleri ve yetkililerince görüşmeye çağrılan Müslim’in “kırmızı halı” ile karşılandığı iddiası bir algı operasyonundan ibarettir.

Türkiye’nin kendi bölgesinde oyun kurucu bir aktör olarak Müslim gibilerle istihbarat örgütü marifetiyle görüşmesinden daha doğal bir şey olamaz.

Müslim’in ABD ile geliştirdiği ilişkilerin boyutu ve Suriye’de nasıl bir taşeron misyon üstlendiğinin anlaşılması üzerine gereken tavır ortaya konulmuştur.

Bu arada önemle belirtmek isterim ki Müslim ile ne devleti temsil makamındaki Cumhurbaşkanı’mız ne de Hükümeti temsil makamındaki Başbakan’ımız görüşmüş değildir.

Devlet/Hükümet kararıyla yukarıda izah ettiğim çerçevede görülen lüzum üzerine devletimizin görevli memurları görüşmüştür.

Mehmet Metiner’in yazısı