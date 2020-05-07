Hüseyin Gülerce: Menderes, Demirel, Türkeş, Erbakan CHP’li miydi?

Nur Serter (Muhtıradan bir gün sonra Çağlayan’daki Cumhuriyet Mitingi’nde yaptığı konuşma): “Türk Silahlı Kuvvetlerinin önünde, şanlı ordumuzun önünde saygıyla eğiliyoruz. Türk ordusu, 27 Nisan’da bizim sesimizi duymuş, bizim sesimize sahip çıkmış, demokrasiye sahip çıkmıştır.”

Nur Serter, 28 Şubat’ta üniversitelerdeki başörtüsü zulmünün sembol isimlerinden biridir. Kendisini hem Baykal (2007), hem Kılıçdaroğlu (2011) milletvekili yaptı.

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Kılıçdaroğlu bir de, “darbelerden en fazla CHP mağdur oldu” demez mi?

Menderes, Demirel, Türkeş, Erbakan CHP’li miydi?

Hüseyin Gülerce’nin yazısı