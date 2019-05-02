Mehmet Metiner: ‘Manifesto’yu okurken aklıma Hariciler geldi

Üzüldüğüm tek husus: Dün dünyevi makamlar için Reis karşısında el pençe duranların bugün Reis’in yerine Davutoğlu ve Gül’ü ikame etmiş olmalarıdır.

Dün kendilerine makam veren Reis’i nasıl yere göğe sığdıramadıklarını bildiğim bazı zevatın bugün Davutoğlu ve Gül üzerinden kendilerine yeni iktidar alanları açmaya çalıştıklarını görmek elbette üzücü.

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Şimdi geliyorum niye “manifesto”nun içeriğine dair konuşmadığımız bahsine…

“Manifesto”yu okurken aklıma Hariciler geldi Hani şu hakem meselesinden dolayı Hz. Ali’den ayrılıp sonrasında Hz. Ali’yi hunharca katleden sapkın güruh var ya!

Mehmet Metiner’in yazısı