Mehmet Metiner: M. Kemal Atatürk mü, İsmet İnönü mü, Celal Bayar mı tarafsızdı?

CHP-HDP “olmaz” diyor.

Niye olmaz? diye sorduğunuzda da cevapları şu oluyor: “Cumhurbaşkanı partili olursa, tarafsız olamaz.”

Peki Cumhuriyet tarihi boyunca tarafsız olan bir tek Cumhurbaşkanı var mı?

M. Kemal Atatürk mü, İsmet İnönü mü, Celal Bayar mı tarafsızdı?

Her üçü de partili Cumhurbaşkanı’ydı.

Peki Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk mü tarafsızdı?

Her üçü de partili değildi, ama dibine kadar taraflıydı.

Millet karşıtı, vesayetçi, darbeci rejimin kaskatı tarafıydılar.

Dahası ve en fenası kendilerinden farklı düşünen geniş halk kesimlerini “iç düşman” olarak görüyorlardı.

Peki Kenan Evren mi, Ahmet Necdet Sezer mi tarafsızdı?

Her ikisi de güya partisizdi, yani bir parti aidiyetleri yoktu ama sonuna kadar tarafgirdiler.

Mehmet Metiner’in yazısı