Mehmet Metiner: Kuşatıcı bir siyasi söylem acilen pratik olarak gösterilmeli

Kürtler, dediğim iki halde de ancak HDP dolayısıyla kıymetli oldukları hissinden kopmadıkları sürece kimse HDP’nin kapatılmasıyla farklı siyasi tercihlerin ortaya çıkacağına zinhar bel bağlamasın.

O yüzden önerim şudur:

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Kuşatıcı bir siyasi söylemin acilen pratik olarak gösterilmesi. Siyasi ve bürokratik temsilin kuvveden fiile çıkartılması. Siyasi temsilin ve bürokratik kadrolaşmanın bölgesel milliyetçilikten şehir milliyetçiliğine doğru kaydığı algısı pekişmeye devam ederse korkarım ki daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz.

Mehmet Metiner’in yazısı